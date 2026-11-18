Die Stimmung am europäischen Aktienmarkt ist getrübt, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die Volatilität sei hoch, was auch auf den schwankungsanfälligen Technologiesektor zurückzuführen ist. Einerseits will man nach Einschätzung der Experten den Wachstumstrend und die strukturellen Chancen des KI-Sektors nicht verpassen, andererseits sorgt man sich immer wieder um eine möglicherweise zu hohe Bewertung und es gibt Verunsicherung wegen der Turbulenzen rund um Nvidia. Immerhin haben die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Tech-Konzerns die Erwartungen der Analysten übertreffen können, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zur FACC-Aktie und revidierte ihr Kursziel für die Aktie des Luftfahrtzulieferers leicht von 19,5 auf 20,5 Euro nach oben. Gleichzeitig wurde die Anlageempfehlung "Buy" bestätigt. Die FACC-Papiere sprangen um 4,6 Prozent auf 14,46 Euro hoch.

In einem europaweit positiven Technologiesektor zogen die AT&S-Papiere um 1,9 Prozent hoch. KapschTrafficCom-Titel büßten hingegen 3,9 Prozent ein. Bei den schwergewichteten Banken ging es einheitlich klar abwärts. BAWAG, Erste Group und Raiffeisen Bank International verbilligten sich zwischen 0,8 und 1,3 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten bauten Wienerberger ein Minus von 2,3 Prozent. Die Verbund-Aktie schwächte sich um ein Prozent ab.