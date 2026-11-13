Die am Nachmittag gemeldeten US-Daten zeigten eine erneute Beschleunigung des Erzeugerpreisanstiegs. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Oktober im Jahresvergleich um 6,5 Prozent zu nach einem Plus von 6,3 Prozent im September. Der Anstieg war jedoch etwas geringer als die von Volkswirten erwarteten 6,6 Prozent. Angesichts der hohen Inflation rechnen Marktteilnehmer mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. Zuletzt mehrten sich an den Märkten sogar Spekulationen über einen möglichen großen Zinsschritt von 50 Basispunkten.

Wenige Tage vor dem Börsengang des Plattformbetreibers Anthropic beruhigte sich die Lage in der KI-Branche etwas nach dem Führungsbeben bei Nvidia. Die Aktien des Chipgiganten fielen gleichwohl um weitere 1,5 Prozent. Am Vortag waren sie auf das tiefste Niveau seit Juni 2025 eingebrochen. Nachdem Finanzchefin Colette Kress kommissarisch die Führung übernommen hat, will der Verwaltungsrat nun Kandidaten für eine dauerhafte Nachfolge prüfen.

Negative Schlagzeilen machte am Freitag Microsoft: Eine stundenlange Großstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Die technische Anfälligkeit ließ die Anleger nicht ganz kalt, der Aktienkurs sank um 0,3 Prozent.

Zahlen hatte es am Vorabend nach US-Börsenschluss von zwei Technologie-Unternehmen gegeben. Bei Cisco hielt die erste Freude über eine erhöhte Umsatzprognose nicht lange an, der Kurs fiel um 3,7 Prozent. Im ersten Geschäftsquartal galt die Auftragsentwicklung als Enttäuschung.

Durchwachsen war das Bild auch bei Applied Materials, die Aktien gaben um 1,5 Prozent nach. Analyst Stacy Rasgon von Bernstein attestierte dem Chipindustrie-Ausrüster ein gutes viertes Geschäftsquartal. Das Unternehmen sei im derzeit stürmischen Branchenumfeld ein Ruhepol. Einige Investmenthäuser senkten aber ihre Kursziele für die Aktien.