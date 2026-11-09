Die Finanzmärkte seien weiterhin in der Neubewertung der Situation, nachdem die Zwischenwahlen mit einem erheblichen Machtverlust von US-Präsident Donald Trump und der Republikaner, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in den Bundesstaaten, einhergegangen seien, schreiben die Analysten von Helaba. "Vor allem die Sorge wegen der Perspektiven und der zu hohen Bewertungen der Tech-Branche hat gegen Ende der Woche dominiert." Hoffnungen auf eine Friedenslösung am Persischen Golf, die zu niedrigeren Energiepreisen beitragen würde, seien nur kurzfristige, positive Treiber gewesen, hieß es weiter.

Unternehmensseitig stehen am Montag Ergebnisse von RHI Magnesita auf dem Programm. Zudem erhöhte die Deutsche Bank das Kursziel für Lenzing von 12,70 auf 14,30 Euro bei ihrer Empfehlung "Hold". Die Ergebnisse für das dritte Quartal würden eine sich verbessernde zugrunde liegende Rentabilität zeigen, "doch die Erholung ist noch nicht abgeschlossen", hieß es. Die Werte des heimischen Faserherstellers stiegen um 0,34 Prozent auf 11,78 Euro.

Stark präsentierten sich die Bankwerte. An der ATX-Spitze lagen die Aktien von RBI mit einem Plus von 2,99 Prozent. Die Erste Group legte um 2,06 Prozent zu.

Die BAWAG ist bei der geplanten Übernahme der irischen "Permanent TSB Group Holdings (PTSB) einen wesentlichen Schritt weiter. Die Bank habe die aufsichtsrechtliche Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB) für die geplante Übernahme erhalten, teilte die Bank am Freitag mit. Ausständig sei noch die Genehmigung durch den irischen High Court, der die Übernahme überwacht. Die BAWAG-Aktien gewannen 1,78 Prozent.

Auf Erholungskurs lagen auch die Werte von AT&S. Nach dem kräftigen Minus von 3,99 Prozent am Freitag kamen sie am Montag um 2,46 Prozent zurück.

Weiter bergab ging es für CA Immo, die 0,94 Prozent verloren. OMV gaben um 0,49 Prozent nach.