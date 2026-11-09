Die deutlichsten Kursgewinne gab es in Taiwan, wo der Markt von Maßnahmen der lokalen Behörden profitierte, um das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen - etwa mit der Einführung von Beschränkungen für Leerverkäufe. Der TAIEX ging dort fast fünf Prozent höher aus dem Handel. Aus dem Chipsektor führten die Unternehmen TSMC und MediaTek den Markt in Taiwan an mit prägnanten Kursgewinnen.

Allerdings wurde die Stimmung gedämpft von Untersuchungen bei Nvidia, nachdem der Konzernchef Jensen Huang eine Affäre mit einer Chinesin eingestanden hat - zum Leidwesen der Tech-Branche gibt es Mutmaßungen, dass es sich dabei um eine Spionin gehandelt haben soll. Die US-Futures für die technologielastige Nasdaq-Börse wurden davon zuletzt ins Minus gedrückt. Die Nvidia-Aktien verloren außerbörslich zuletzt fast sechs Prozent an Wert.

In Japan schloss der Nikkei-225 2,3 Prozent höher bei 58.775,50 Punkten, wobei Werte aus dem IT-Bereich dort die Bewegung nicht maßgeblich prägten. An der für den Tech-Sektor besonders bedeutenden Börse in Südkorea war der KOSPI inzwischen mit 0,8 Prozent ins Minus gesackt. Die Aktien der Speicherchip-Produzenten SK Hynix und Samsung Electronics gaben dort weite Teile ihrer Gewinne wieder ab.

Die chinesischen Börsen zeigten sich am Montag von der Gemengelage wenig beeindruckt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten ging mit einem knappen Plus aus dem Handel, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong knapp im Minus lag. Auch der australische S&P ASX 200 zeigte sich am Montag mit 9.029,69 Zählern eher wenig bewegt.