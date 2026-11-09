Die Börsen in Europa befanden sich zum Wochenbeginn auf Erholungskurs. Am Freitag hatten sie noch klar nachgegeben. Bis zum Donnerstagnachmittag hatte es für DAX-Anleger noch glänzend ausgesehen. Mit einem frischen Rekordhoch von 26.692 Punkten gab es nach 9 Prozent Jahresplus ein sehr frühes Weihnachtsgeschenk. Dann aber erwischte auch den DAX der "blaue Tsunami" - die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach dem dortigen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in Senat und Kongress.

Hatten sich die Anleger bisher nur Sorgen gemacht, ob sich die Milliardeninvestitionen im KI-Bereich kurzfristig amortisieren, kam nun die Befürchtung über eine politische Bremse für den Ausbau hinzu. Dies sorgte im Nasdaq-100 am Donnerstag für den schwärzesten Tag seit dem Corona-Crash 2020. Die Erholung am Freitag blieb noch halbherzig und kraftlos.

Positive Vorgaben kamen von den Börsen aus Asien, die teilweise mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet sind. Im Nachgang der Freitagserholung an der New Yorker Nasdaq hieß es auch dort, dass dort erst einmal Schnäppchenjäger am Werk seien.

Stark präsentierte sich der Bankensektor. Die italienische Großbank Unicredit rechnet Anfang 2027 mit der Übernahme des Zepters bei der Commerzbank. Die noch fehlenden Genehmigungen dürften bis Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Zudem meldete die Unicredit einen Gewinnsprung für das Sommerquartal und legte die Latte für das Gesamtjahr höher. Die Werte der italienischen Großbank stiegen um 5,55 Prozent.

Unter den Favoriten im DAX profitierten die Papiere von SAP mit plus 2,3 Prozent von einer Hochstufung. Ihre Verluste vom Freitag machten sie wett. Sie blieben aber mit 215,50 Euro unter ihrem am Donnerstag erreichten Jahreshoch. Die US-Bank JPMorgan hatte das Kursziel für die Anteile des Softwareherstellers um 100 Euro auf 275 Euro erhöht und die Einstufung von "Neutral" auf "Overweight" gedreht. Das Thema KI gehe in den Unternehmen aus der Pilotphase in die produktive Nutzung über, schrieb Analyst Toby Ogg. Es nehme Einzug in die zentralen Systeme - wie die SAP-Software. Gleichzeitig mache das eigene KI-Angebot von SAP Fortschritte.

Unter Druck gerieten hingegen die Luxusgüterwerte. LVMH verloren 1,94 Prozent. Für Hermes ging es 1,21 Prozent nach unten.