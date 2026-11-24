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Im zuletzt arg gebeutelten Tech-Sektor hatten die Anleger am Montag ein Kursfeuerwerk abgebrannt. "Jensen Huang hat die Börsen nach unten gerissen. Und Jensen Huang hat eine atemberaubende Erholung ausgelöst", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er spielte damit auf die Führungskrise bei Nvidia an, die Huang mit seinem vorübergehenden Abschied ausgelöst hatte. Seine Rückkehr feierte die Börse mit einem Nvidia-Kurssprung um fast ein Drittel.
"Plötzlich ist der KI-Trade wieder in Mode", so Altmann. "Jetzt muss sich zeigen, welchen Anteil der KI-Sorgen Huangs Rückkehr auch längerfristig zerstreuen kann. Jetzt muss sich zeigen, ob es nach der imposanten Trendwende von gestern Anschlusskäufer gibt, die den Markt in Richtung der vorherigen Höchststände treiben."
Der Tech-Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology gab nach zeitweise über 5 Prozent Plus am Vortag nun um 0,9 Prozent nach. Auch die deutschen KI-Werte wie Infineon und Siemens Energy legten wieder etwas den Rückwärtsgang ein. Deutlich unter Druck gerieten Aixtron nach einer Verkaufsempfehlung der UBS. Der Anlagenbauer für die Chipbranche werde ein außerordentlich starkes Jahr 2027 erleben, gestützt von der Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik und Energiemanagement-Chips im KI-Bereich, schrieb Analyst Harry Blaiklock. Aixtron verloren bisher über neun Prozent.
Die vor einem Börsengang stehende Agrarsparte von BASF rechnet mit milliardenschweren Umsätzen aus neuen Produkten und treibt ihre Abspaltung voran. Das Brutto-Spitzenumsatzpotenzial aus Markteinführungen in den kommenden 15 Jahren liege bei rund 15 Milliarden Euro, teilte der Chemiekonzern am Dienstag auf seinem Kapitalmarkttag mit. Spartenvorstand Livio Tedeschi bekräftigte zugleich die IPO-Pläne. "Es läuft alles nach Plan", sagte er. BASF verloren heute 2,2 Prozent.
Das Analysehaus Jefferies hat für die Papiere des Pharmakonzerns Sanofi mit Blick auf die Bestätigung der Übernahmepläne für Insmed mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der strategisch sinnvolle Schritt sollte die finanzielle Entwicklung des Pharmakonzerns nach dem Patentablauf von Dupixent ab Ende 2028 stützen, schrieb Michael Leuchten am Dienstag in seiner Einschätzung. Sanofi zogen daraufhin um sechs Prozent nach oben.
LA DÉFENSE - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/THOMAS SAMSON