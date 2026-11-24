Im zuletzt arg gebeutelten Tech-Sektor hatten die Anleger am Montag ein Kursfeuerwerk abgebrannt. "Jensen Huang hat die Börsen nach unten gerissen. Und Jensen Huang hat eine atemberaubende Erholung ausgelöst", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er spielte damit auf die Führungskrise bei Nvidia an, die Huang mit seinem vorübergehenden Abschied ausgelöst hatte. Seine Rückkehr feierte die Börse mit einem Nvidia-Kurssprung um fast ein Drittel.

"Plötzlich ist der KI-Trade wieder in Mode", so Altmann. "Jetzt muss sich zeigen, welchen Anteil der KI-Sorgen Huangs Rückkehr auch längerfristig zerstreuen kann. Jetzt muss sich zeigen, ob es nach der imposanten Trendwende von gestern Anschlusskäufer gibt, die den Markt in Richtung der vorherigen Höchststände treiben."