"Gestern haben die Aktienmärkte die hohen Tagesverluste vom Freitag mehr als wettgemacht", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) zu den Vorgaben der Wall Street. "Auslöser der schnellen Erholung war erneut Nvidia : Der nach seiner 'China-Affäre' geschasste und einflussreiche Chef Jensen Huang kehrt wieder an die Konzernspitze zurück."

Damit gelang den Märkten eine Kehrtwende aus dem Stand heraus. Vergangene Woche war es in den USA noch zum stärksten Einbruch von Technologiewerten seit Jahren gekommen, der sich am Freitag noch beschleunigt hatte.