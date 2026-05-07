Erstmals seit Oktober 2024 positive Außenhandelsbilanz

Der Wert der Importe verringerte sich um 1,9 Prozent auf 15,82 Mrd. Euro. Daraus resultierte ein Handelsbilanzüberschuss von 0,34 Mrd. Euro. Maschinen und Fahrzeuge zählten sowohl import- als auch exportseitig zu den wichtigsten Produktgruppen im österreichischen Außenhandel.

Auch mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergab sich im Februar 2026 ein Überschuss in Höhe von 0,67 Mrd. Euro, es wurde also mehr exportiert als importiert.

Negative Handelsbilanz mit Drittstaaten

Anders sieht es beim Außenhandel mit Drittstaaten aus. Aufgrund des Handels mit China entstand ein Defizit in der Handelsbilanz mit Drittstaaten von 0,33 Mrd. Euro. Vor allem bei Maschinen und Fahrzeugen seien die Importe aus China (plus 20,7 Prozent auf 0,84 Mrd. Euro) beinahe viermal so hoch wie die Exporte (minus 31 Prozent auf 0,21 Mrd. Euro) gewesen, so die Statistik Austria.