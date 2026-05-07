Montana Aerospace verdoppelte Gewinn im ersten Quartal

Montana Aerospace verweist im Quartalsbericht auf die steigende Nachfrage im Luftverkehr sowie auf die Modernisierung von Flugzeugflotten. Das um den Spartenverkauf bereinigte Betriebsergebnis stieg um knapp 11 Prozent auf 17,2 Mio. Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf vergleichbarer Basis um 5,8 Prozent auf 40,6 Mio. Euro.

Attraktive Wachstumschancen

Montana Aerospace verweist nicht zuletzt wegen des Verkaufs des Energy-Segments auf eine solide Finanzposition. Insgesamt soll der Verkauf der Sparte rund 150 Mio. Euro bringen, wobei bereits 62,1 Mio. Euro heuer in den ersten drei Monaten geflossen seien. Daher sehe man sich laut Quartalsbericht "in einer starken Position, um die attraktiven Wachstumschancen im Luftfahrtmarkt zu nutzen".

Vor rund zwei Wochen trat der CEO des Unternehmens, Kai Arndt, nach nur vier Monaten Tätigkeit zurück. Das Unternehmen betonte erneut, dass dies nicht auf die operative Performance oder die strategische Ausrichtung zurückzuführen sei. In der entsprechenden Aussendung hieß es, Arndt werde weiterhin als Berater für das Unternehmen sowie für den Präsidenten des Verwaltungsrats, Michael Tojner, tätig sein.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen einen Nettoumsatz von über 1 Mrd. Euro, nach knapp 980 Millionen im abgelaufenen Jahr. Beim bereinigten EBITDA will Montana Aerospace 2026 mehr als 210 Mio. Euro erzielen, nach 161,3 Mio. Euro im Vorjahr.