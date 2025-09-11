Wall Street schließt Rekordtag mit Gewinnen

Erneut geschürt wurden die Zinshoffnungen von aktuellen Konjunkturdaten. So erfüllten die Verbraucherpreise zwar die Erwartungen, doch von den wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen gab es negative Signale. Dies heizte einmal mehr die Debatte an, in welchem Ausmaß die Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Sogar ein großer Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte erscheint möglich. Auch im Oktober und im Dezember dürften die Leitzinsen weiter sinken, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt.

Wie Ulrich Wortberg von der Helaba in einem ersten Kommentar schrieb, gibt es vor dem Hintergrund der Inflationszahlen keinen Grund, die Zinssenkungsspekulationen bezüglich der Fed zu forcieren. Die US-Inflation war wie erwartet auf 2,9 Prozent gestiegen. Allerdings legten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zugleich deutlich zu. Damit verdichten sich die Hinweise auf eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes.

Angeführt wurde der Dow Jones von 3M mit plus 3,8 Prozent. Goldman Sachs erreichten durch Gewinne in Höhe von zwei Prozent ebenfalls eine neue Rekordmarke.

Boeing flogen als einziger klarer Verlierer im Leitindex um 3,3 Prozent tiefer. Der US-Flugzeugbauer kann den Zeitplan für die Zertifizierung seines neuen Großraumjets 777-9 nicht einhalten. Die ersten Maschinen des Typs könnten daher erst im kommenden Jahr ausgeliefert werden, sagte Boeing-Chef Kelly Ortberg. Dies wäre sechs Jahre später als beim Start des Programms im Jahr 2013 erwartet.

Ein heiß begehrter Nebenwert waren die Aktien von Opendoor, die nach ein paar Korrekturtagen ihre Rally mit einem kräftigen Kurssprung um 78,75 Prozent wieder aufnahmen. Das Online-Immobilienunternehmen gab bekannt, dass mit Kaz Nejatian vom E-Commerce-Spezialisten Shopify ein neuer Vorstandschef gefunden wurde. Außerdem wurde mitgeteilt, dass zwei Mitgründer in das Aufsichtsgremium zurückkehren.

Warner Bros. Discovery sprangen nach einem Medienbericht über Übernahmepläne seitens des Rivalen Paramount Skydance um 28,8 Prozent nach oben. Das "Wall Street Journal" schrieb unter Berufung auf informierte Personen, Paramount erwäge ein Gebot mit Unterstützung der Familie des Software-Milliardärs Larry Ellison. Von Paramount gab es zunächst keine Reaktion. Die Anteilsscheine von Paramount Skydance gewannen 7,6 Prozent.

Unter den weiteren Technologiewerten schnellten die Papiere von Micron Techology um ebenfalls 7,6 Prozent nach oben. In der Spitze waren sie um fast 12 Prozent angesprungen und damit knapp an einem Höchstwert vorbeigeschrammt. Die Analysten der Bank Citigroup und von Miller Tabak hatten auf das Potenzial für Kursgewinne hingewiesen, wenn der Speicherhersteller Ende September seine Geschäftszahlen veröffentlicht.

Ebenfalls deutlich gewonnen haben die Aktien von Red Cat mit plus 29,1 Prozent. Das auf Drohnen spezialisierte Unternehmen teilte mit, dass die Tochter Teal Drones mit ihrem System Black Widow die Zulassung für einen Produktkatalog der Nato-Beschaffungsagentur NSPA bekommen habe.