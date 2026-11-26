"Der Gewinn von über einer Milliarde in den ersten neun Monaten spiegelt auch unseren erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr 2026 wider", sagte Hartwig Löger, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender laut Aussendung. Im Oktober hat die VIG ihre Gewinnprognose auf eine Spanne zwischen 1,35 und 1,4 Mrd. Euro angehoben. Davor war der VIG-Vorstand von 1,25 bis 1,30 Mrd. Euro ausgegangen.

Das Ergebniswachstum sei vor allem vom Segment Erweiterte CEE getragen worden, so der Versicherer. Wesentliche Beiträge seien aus Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und Ungarn gekommen. Auch die Netto-Combined-Ratio - der Schaden- und Kostenaufwand gemessen an den Prämien - habe sich in dem Segment besonders gut entwickelt. Über alle Segmente betrachtet verbesserte sich die Combined Ratio im Vergleich zur Vorjahresperiode von 92,1 auf 92 Prozent. Die versicherungstechnischen Erträge erhöhten sich um 6,6 Prozent auf 10,4 Prozent.