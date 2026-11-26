In den ersten drei Quartalen machten sich bei SBO der schwächere Auftragseingang des Jahres 2025 sowie der anhaltende Konflikt im Nahen Osten bemerkbar. Das Betriebsergebnis (EBIT) verringerte sich in den ersten neun Monaten von 34,9 auf 13,0 Mio. Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank von 58,6 auf 38,7 Mio. Euro. Das Vorsteuerergebnis ging von 30,5 auf 7,0 Mio. Euro zurück. Von Quartal zu Quartal zeigte sich jedoch ein Aufwärtstrend: Das EBIT kletterte von 2,7 Mio. Euro im ersten über 4,2 Mio. Euro im zweiten auf 6,1 Mio. Euro im dritten Quartal. Der gesamte Auftragseingang lag nach neun Monaten mit 374,5 Mio. Euro um 21,9 Prozent über dem Vorjahreswert, der Auftragsbestand wuchs seit Jahresbeginn um 57,0 Prozent auf 140,5 Mio. Euro.

In der Sparte Precision Technology stützten höhere Umsätze und eine bessere Kapazitätsauslastung den Geschäftsverlauf, getrieben von Komponenten für Öl und Gas, Luft- und Raumfahrt, Rüstung und Halbleiter. Die Division Energy Equipment verzeichnete im dritten Quartal trotz Belastungen durch Anlaufkosten in den USA und den Nahost-Konflikt den bisher höchsten Quartalsumsatz des Jahres. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. September auf 268,3 Mio. Euro bei einer Eigenkapitalquote von 46,4 Prozent. Die Nettoverschuldung erhöhte sich vor allem wegen strategischer Investitionen und höheren Umlaufvermögens von 78,1 auf 108,7 Mio. Euro. Investiert wurde vorrangig in den Ausbau des 3D-Metalldrucks.