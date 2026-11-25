©ROLAND SCHLAGER, Roland Schlager, APA
Die Erste Group arbeitet derzeit an der Aufstockung ihres Anteils an der Polen-Tochter Erste Bank Polska. Von dem ursprünglich übernommenen, beherrschenden Anteil von 49 Prozent soll auf mindestens 50 Prozent bis maximal 75 Prozent aufgestockt werden. Die erste Hürde ist nun erreicht, die Erste Group hat nun ausreichend Anteile angedient bekommen um über die 50-Prozent-Marke zu kommen, geht aus einer polnischen Pflichtmitteilung hervor.
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Das Angebot startete Anfang November mit einem Angebotspreis von 713,6 polnischen Zloty (160,00 Euro). In der Vorwoche wurde das Angebot auf 800 Zloty erhöht. Die Annahmeperiode läuft noch bis zum 2. Dezember.