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Die Erste Group arbeitet derzeit an der Aufstockung ihres Anteils an der Polen-Tochter Erste Bank Polska. Von dem ursprünglich übernommenen, beherrschenden Anteil von 49 Prozent soll auf mindestens 50 Prozent bis maximal 75 Prozent aufgestockt werden. Die erste Hürde ist nun erreicht, die Erste Group hat nun ausreichend Anteile angedient bekommen um über die 50-Prozent-Marke zu kommen, geht aus einer polnischen Pflichtmitteilung hervor.

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