Das öffentliche Übernahmeangebot sei am 10. November rechtswirksam geworden, die finanzielle Abwicklung (Settlement) von 35.099.096 stimmberechtigten Aktien sei am Montag (23. November) erfolgt, geht aus den Börsemitteilungen hervor. DNP hatte bereits im Mai eine Vereinbarung mit Lykos über den Erwerb von 74,58 Prozent der Aktien geschlossen. Während der ursprünglichen Annahmefrist dienten weitere Anteilseigner insgesamt 21,97 Prozent der Aktien an. Lykos, der in der vorherigen Beteiligungsmeldung noch 71,52 Prozent gehalten hatte, sank durch das Settlement auf null Stimmrechte.

Für die verbliebenen Minderheitsaktionäre endet am Donnerstag (26. November) um 17.00 Uhr die dreimonatige gesetzliche Nachfrist, in der Anteile noch zum Angebotspreis von 10,00 Euro je Aktie eingereicht werden können. Im Anschluss leitet der neue Mehrheitseigentümer DNP ein Gesellschafter-Ausschlussverfahren (Squeeze-out) ein. Mit dem Ausschluss der Minderheitsaktionäre ist auch ein Delisting der Gesellschaft von der Wiener Börse (prime market) sowie von der Euronext Athen verbunden.