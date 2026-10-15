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USA: Einzelhandel steigert Umsatz stärker als erwartet

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Ohne volatile Umsätze stiegen die Erlöse um 0,9 Prozent
 © GETTY IMAGES NORTH AMERICA, SPENCER PLATT, Apa
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Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im September stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im August waren die Erlöse um 1,2 Prozent gestiegen.

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Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugen stiegen die Einzelhandelserlöse im September um 0,9 Prozent. Hier war nur ein Plus von 0,5 Prozent erwartet worden.

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