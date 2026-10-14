Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Geschäft um 0,08 Prozent auf 51.709,48 Punkte. Der marktbreite S&P-500 büßte 0,57 Prozent auf 7.761,14 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,76 Prozent auf 26.996,41 Einheiten hinab.

Hohe Preise für Kraftstoff und Heizöl haben die Inflation in den USA im September überraschend stark angetrieben. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 3,7 Prozent zu, nach einer Inflationsrate bei 3,4 Prozent im August. Analysten hatten eine stärkere Teuerung erwartet, waren aber im Schnitt nur von einer Rate von 3,6 Prozent ausgegangen. Auch die Kernrate stieg an, was nach Ansicht von Marktbeobachtern die US-Notenbank unter Druck setzen könnte, die Leitzinsen stärker zu erhöhen.

Bei den Einzelwerten dominieren nach wie vor Aktien aus der Finanzbranche das Geschehen. Papiere der Bank of America büßten im frühen Handel 7,5 Prozent ein. Das US-Finanzministerium hat gegen die Großbank Strafen von mehr als 1,21 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze verhängt. Unter anderem habe das Geldhaus chinesische Geldwäsche-Netzwerke nicht gemeldet, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Zudem blieben die Erträge der Bank im Handel mit Anleihen, Devisen, Rohstoffen und Aktien im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück.

Aktien von Blackrock verteuerten sich dagegen um 2,1 Prozent. Der weltweit größte Vermögensverwalter hat im dritten Quartal netto rund 20 Prozent mehr neue Mittel akquiriert als erwartet.

Anteilscheine von Morgan Stanley verloren nach der Quartalsbilanz der Bank 2,8 Prozent. Auch überraschend hohe Erträge des Geldhauses im Aktienhandel konnten den Kurs nicht stützen.

Unter Druck gerieten mit Dell Technologies, HP Inc und Netapp drei Aktien aus der IT- und Hardware-Branche. Die britische Investmentbank Barclays senkte alle drei Aktien von "Overweight" auf "Equal-weight". Insbesondere die Dell-Titel sackten um sieben Prozent ab.