US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gefallen

Im längerfristigen Vergleich bleiben die Hilfsanträge auf einem niedrigen Niveau, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli war allerdings schwach ausgefallen und hatte einen Rückgang bei der Beschäftigten gezeigt.

In den USA spielen Beschäftigungsdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil ein robuster Arbeitsmarkt neben der Preisstabilität zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die US-Notenbank den Leitzins unverändert gelassen.

Klare Signale für das künftige Vorgehen in der Geldpolitik hat Notenbankchef Kevin Warsh in den ersten Monaten seiner Amtszeit bisher nicht geliefert. Am Markt wird eine Zinserhöhung der Fed im weiteren Verlauf des Jahres für möglich gehalten.