DIW-Chef warnt vor zu viel Optimismus

Die Risiken für die Weltwirtschaft seien nach wie vor enorm, sagte Fratzscher weiter. "Der Krieg im Iran, die Schließung der Straße von Hormuz und erneut aufflammende Handelskonflikte könnten die Inflation weiter erhöhen und die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland zunichte machen." Zudem könnte die Europäische Zentralbank (EZB) gezwungen sein, die Zinsen zu erhöhen und damit private Investitionen zu bremsen. Selbst wenn sich die Chancen auf eine Erholung verbesserten, dürfte diese moderat ausfallen und sich nur mit Verzögerung am Arbeitsmarkt zeigen.