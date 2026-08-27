Börsenkandidat Syngenta mit weniger Umsatz und Gewinn

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Der Schweizer Agrarchemiekonzern Syngenta hat im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht. Die Erlöse schrumpften von April bis Juni um 7 Prozent auf 5,7 Mrd. Dollar (4,88 Mrd. Euro), wie der Börsenkandidat am Donnerstag mitteilte. Der operative Gewinn (EBITDA) sank um 2 Prozent auf 1,0 Mrd. Dollar. Bereinigt um Wechselkurseffekte legte das EBITDA jedoch um vier Prozent zu.

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