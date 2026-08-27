Börsenkandidat Syngenta mit weniger Umsatz und Gewinn

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Der Schweizer Agrarchemiekonzern Syngenta hat im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht. Die Erlöse schrumpften von April bis Juni um 7 Prozent auf 5,7 Mrd. Dollar (4,88 Mrd. Euro), wie der Börsenkandidat am Donnerstag mitteilte. Der operative Gewinn (EBITDA) sank um 2 Prozent auf 1,0 Mrd. Dollar. Bereinigt um Wechselkurseffekte legte das EBITDA jedoch um vier Prozent zu.
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Das Unternehmen mit Hauptsitz in Basel begründete den Umsatzrückgang mit dem Konzernumbau und der damit verbundenen Reduktion des margenschwachen Getreidehandels in China. Früheren Angaben von Insidern zufolge bereitet das im Besitz des chinesischen Staatskonzerns Sinochem stehende Unternehmen einen Börsengang in Hongkong vor. Ein genauer Zeitpunkt dafür ist nicht bekannt.
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