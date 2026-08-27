Delivery Hero hebt nach starkem Quartal Prognose an

Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) solle 960 Mio. bis eine Milliarde Euro erreichen statt 910 bis 960 Mio., teilte der vor der Übernahme durch Uber stehende Konzern weiter mit. Im zweiten Quartal habe sich das GMV-Wachstum um 11,3 Prozent auf 13,2 Mrd. Euro verbessert. Der Umsatz legte um 17,7 Prozent auf 4 Mrd. Euro zu. Im gesamten ersten Halbjahr erwirtschaftete Delivery Hero einen bereinigten Betriebsgewinn (EBITDA) von 427 (Vorjahr: 411) Mio. Euro.

Das Unternehmen steht vor der Übernahme durch den US-Fahrdienst-Vermittler Uber, der im Juli 41,50 Euro je Aktie geboten hatte. Der Vollzug der 13 Mrd. Euro schweren Übernahme wird für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet. Das Geschäft in 14 Ländern, darunter auch Österreich, soll dagegen an den US-Finanzinvestor SSW Partners abgestoßen werden.