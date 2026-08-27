Nvidia will laut Medienbericht KI-Firma Hugging Face kaufen

Für den von Jensen Huang geführten Konzern wäre es eine der größten Übernahmen der Firmengeschichte. Weder Nvidia noch Hugging Face waren zunächst für eine Stellungnahme erreichbar.

Mit dem Zukauf würde Nvidia die Kontrolle über eine zentrale Anlaufstelle für KI-Entwickler erlangen, während Konkurrenten wie OpenAI und Anthropic an eigenen Chips arbeiten, um ihre Abhängigkeit von Nvidia zu verringern. Laut "The Information" macht Hugging Face einen jährlichen Umsatz von 150 Mio. Dollar. Nvidia gehörte bereits zu den Investoren, die Hugging Face 2023 bei einer Finanzierungsrunde mit 4,5 Mrd. Dollar bewerteten.

Nvidia erzielt dank des KI-Booms Rekordergebnisse. Erst am Mittwoch hatte der Konzern mitgeteilt, seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal auf 96,22 Mrd. Dollar mehr als verdoppelt zu haben. Für das laufende Quartal stellt er Erlöse von rund 108 Mrd. Dollar in Aussicht. Zudem baut Nvidia seine Partnerschaft mit Amazon aus und will gemeinsam mit Finanzinvestoren mehr als 500 Mrd. Dollar für den Bau weiterer Rechenzentren mobilisieren.