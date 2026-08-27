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Auslandsgeschäft verleiht Fielmann Rückenwind

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Umsatz um 1,8 Prozent auf 1,248 Mrd. Euro gestiegen
 © DPA, Markus Scholz, Apa
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Die deutsche Optikerkette Fielmann ist im ersten Halbjahr dank ihres internationalen Geschäfts gewachsen, während das Geschäft im Heimatmarkt schwächelte. Der Umsatz sei um 1,8 Prozent auf 1,248 Mrd. Euro gestiegen und das operative Ergebnis (EBITDA) um 2 Prozent auf 292 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

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Für die zweite Jahreshälfte rechnet der Konzern, der auch in Österreich vertreten ist, mit einer stärkeren Wachstumsdynamik. Dabei sollen neue Niederlassungen und Produktivitätsinitiativen helfen sowie zusätzliche Beschäftigte, die die Beratungskapazitäten steigern sollen.

Die Profitabilität blieb auf hohem Niveau. Die um Sondereffekte bereinigte operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) erreichte rund 24 Prozent, die bereinigte Marge vor Steuern 13 Prozent. Dies sei auf konsequente Kostendisziplin und Effizienzmaßnahmen zurückzuführen, erklärte der Vorstand. Während die verhaltene Konsumstimmung die Entwicklung in Deutschland belastet habe, habe Fielmann von einer starken Entwicklung in den europäischen Märkten außerhalb Deutschlands und einer verbesserten Dynamik in den USA profitiert.

HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Markus Scholz

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