US-Börsen zur Eröffnung mit Kursverlusten erwartet

US-Präsident Donald Trump hatte am Montagabend mitgeteilt, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran vorerst abgesagt habe. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, den Angriff um wenige Tage zu verschieben. Es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

"Anleger sehnen ein Ende des Konflikts im Nahen Osten herbei", so Dan Coatsworth, Marktstratege bei AJ Bell. Dies dürfte dazu beitragen die Ölpreise zu senken, die Spekulationen über Zinserhöhungen zu dämpfen und den Fokus wieder auf das Wirtschaftswachstum zu lenken. Bisher ziehe sich der Konflikt aber weiter hin, was die Anleger verunsichere.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial ein leichtes Minus von 0,2 Prozent auf 49.581 Punkte. Die Indikation für den Nasdaq 100 liegt 0,8 Prozent niedriger bei 28.768 Zählern.

Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien von Alphabet vorbörslich um 0,5 Prozent. Die Tochter Google und der Finanzinvestor Blackstone wollen zusammen Rechenzentren für Künstliche Intelligenz aufbauen. Die Blackstone-Aktie gewann zuletzt 1,0 Prozent.

Die Titel von Nvidia gaben vor der Startglocke 1,1 Prozent nach. Der Halbleiterriese legt am Mittwoch die mit Spannung erwarteten Zahlen für das erste Quartal vor.

Home Depot lagen zuletzt 0,9 Prozent im Minus. Die Baumarktkette hat im ersten Quartal erneut die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Ergebnisseitig schlug sich das Unternehmen aber besser als gedacht.

Amer Sports stiegen um 3,6 Prozent. Der Hersteller von Sportartikeln hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Zudem übertrafen die Quartalszahlen die Erwartungen.

Hyperliquid Strategies profitierten von Gerüchten, wonach die US-Börsenaufsicht den Handel mit Krypto-Versionen von Aktien vorbereite. Für die Titel ging es zuletzt um 11,8 Prozent nach oben.

Die Papiere von Agilysys machten vor der Startglocke einen Sprung um 22 Prozent nach oben, nachdem der Software-Anbieter für das Gastgewerbe Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt hat. Die Aktien des Vermögensverwalters XP gaben indes nach Geschäftszahlen fünf Prozent nach.