US-Börsen etwas höher im Frühhandel, Dow Jones +0,38%

Der marktbreite S&P 500 stieg zu Wochenbeginn im Frühhandel um 0,22 Prozent auf 7.424 Punkte. Noch am Donnerstag hatte er eine neue Bestmarke aufgestellt. Der am Donnerstag ebenfalls rekordhohe Tech-Auswahlindex Nasdaq Composite legte um 0,17 Prozent auf 26.270 Punkte zu.

Vorbörslich hatten zunächst noch schärfere Töne zwischen dem Iran und den USA belastet. Doch dann gab es Meldungen, wonach wohl weitere Lösungsideen ausgetauscht werden. Unter anderem soll die US-Seite iranischen Medien zufolge dazu bereit sein, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend zu lockern.

Unter den Einzelwerten dürften sich die Blicke in den kommenden Tagen vor allem auf Nvidia richten. Der Halbleiterriese wird am Mittwoch Zahlen für das erste Quartal veröffentlichen. Die Aktie notierte im Frühhandel mit minus 0,1 Prozent.

Unitedhealth fielen um 2,2 Prozent, nachdem der Investor Berkshire Hathaway bei dem Krankenversicherer ausgestiegen ist. Zudem hat der US-Investor bei der Fluggesellschaft Delta Air Lines eine Beteiligung von 2,6 Milliarden US-Dollar aufgebaut. Die Delta-Aktie legte um 2,6 Prozent zu.

Die Aktien von Echostar, Rocket Lab und AST Spacemobile bekamen Rückenwind von SpaceX. Für die Titel der Weltraum-Unternehmen ging es zwischen 3,9 und 5,4 Prozent nach oben. Elon Musk will den Börsengang des Raumfahrt- und Technologie-Unternehmens SpaceX vorantreiben.

Die Papiere von Regeneron Pharmaceuticals knickten um fast elf Prozent ein, nachdem eine Melanom-Studie für das Mittel Fianlimab die Erwartungen verfehlt hatte.

Dominion Energy machten einen Sprung um fast zwölf Prozent nach oben. Der US-Energiekonzern Nextera will das Unternehmen übernehmen. Die Nextera-Aktie büßte indessen 3,8 Prozent ein.