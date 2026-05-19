Leitbörsen in Asien schließen uneinheitlich

US-Präsident Donald Trump verzichtet nach eigenen Angaben vorerst auf einen angeblich für heute geplanten Angriff auf den Iran. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump in den sozialen Medien.

An der Börse in Tokio stützte etwas, dass die japanische Wirtschaft Anfang des Jahres stärker gewachsen ist als erwartet. Angesichts des unsicheren Umfelds gab der japanische Leitindex Nikkei 225 aber um 0,4 Prozent nach auf 60.550 Zähler.

An der Börse in China notierte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt 0,4 Prozent höher bei 4.852 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legte ebenfalls leicht um 0,6 Prozent zu auf 25.837 Punkte.

In Seoul verlor der Leitindex Kospi indessen 3,3 Prozent, belastet von Technologieaktien vor allem aus dem Chipsektor. Der australische S&P ASX-200 schloss mit plus 1,2 Prozent.