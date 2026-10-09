Im Schlussquartal kalkuliert der Manager aber nun mit einem Kerosinpreis von 4,25 Dollar (3,80 Euro) je Gallone (etwa 3,785 Liter), nachdem dieser im Vorquartal bei 3,61 Dollar lag und damit 60 Prozent höher als ein Jahr zuvor. 2026 seien daher insgesamt Mehrkosten von 6 Milliarden Dollar (5,36 Mrd. Euro) allein für Kraftstoff zu befürchten. Die Delta-Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel um 2,6 Prozent.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich zwar um ein gutes Fünftel auf 20,2 Mrd. Dollar, vor allem weil Delta höhere Ticketpreise verlangte. Die Kosten zogen aber wegen der in Folge des Kriegs im Nahen Osten gestiegenen Ölpreise noch deutlich stärker an. Das Betriebsergebnis sank um 14 Prozent auf 1,5 Mrd. Dollar. Unterm Strich blieb mit 756 Millionen Euro nur gut die Hälfte an Gewinn übrig.