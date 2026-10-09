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Bauen hat sich in Deutschland so stark verteuert wie seit etwa drei Jahren nicht mehr. Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude lagen im August um 5,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag zu seiner vierteljährlichen Auswertung mitteilte. Ein größeres Plus gab es zuletzt im Sommer 2023 mit 6,3 Prozent. Im Mai hatte der Anstieg noch 5,0 Prozent betragen. Von Mai auf August zogen die Baupreise um 1,0 Prozent an.

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