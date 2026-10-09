Firmus ist ein Anbieter von KI-Infrastruktur und Cloud-Diensten, der modulare KI-Fabriken mit firmeneigener Energie- und Kühltechnologie betreibt. Derzeit hat das Unternehmen zwei Zentren in Melbourne und Singapur, fünf weitere sind im asiatisch-pazifischen Raum geplant. Der Börsengang von Firmus wäre der zweitgrößte in der Geschichte Australiens gewesen, stieß jedoch auf eine verhaltene Nachfrage. Dies gilt als Warnsignal, dass Anleger bei KI-Emittenten wählerisch bleiben, obwohl der Boom bei der Künstlichen Intelligenz die globalen Märkte antreibt.