Der Beirat machte drei wesentliche Punkte aus: Die Investitionsquote lag im Vorjahr in Österreich bei 23,6 Prozent des BIP und damit über dem EU-Schnitt von 21,6 Prozent. Allerdings habe sich die Investitionsdynamik abgeschwächt. Die Zahl der Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 64 Jahren dürfte laut Prognosen bis zum Jahr 2040 um 262.000 und bis 2060 um 349.000 Personen sinken, warnt der Beirat. Die Erwerbsquote der 55- bis 64- jährigen liege unter dem EU-Schnitt, die Teilzeitquote hingegen darüber. Die Arbeitsproduktivität ging von 1,4 Prozent im Zeitraum 2000 bis 2009 auf 0,7 Prozent in den Jahren 2010 bis 2019. Seit 2020 liege sie bei 0,1 Prozent, verdeutlicht der Beirat eine andere Schwachstelle.

Wobei der Beirat unabhängig agiert, wie Thomas betont. "Wir können nur evidenzbasiert Empfehlungen geben", schränkt Thomas ein. Man werde aber auch unangenehme Punkte ansprechen. "Das wird mir eine Freude sein", konnte sich der Beiratsvorsitzende und Universitätsprofessor nicht verkneifen. "Wenn ich nur Ja-Sager haben will, brauch ich den Beirat nicht", merkte Hattmannsdorfer an. "Es wird Konflikte geben."

Der Beirat, dem Ökonomen wie Wifo-Chef Gabriel Felbermayr und Wirtschaftstreibende wie Greiner-CEO Saori Dubourg angehören, begleitet das "Forum Wirtschaft", das Raum für einen Austausch über wirtschaftspolitische Fragen bieten soll. Privatpersonen können sich dort, so Hattmannsdorfer, ebenso einbringen wie Unternehmerinnen und Unternehmer, Fachleute und Interessensvertretungen.

Die Wifo-Prognose geht für das Jahr 2027 für Österreich von einem Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent aus. "Damit können wir vom Schlusslicht ins europäische Mittelfeld aufrücken und stärker wachsen als Deutschland", sagte Hattmannsdorfer. Um den Wohlstand langfristig zu sichern, brauche es jedoch deutlich mehr Wachstum.

Neben Forum und Beirat gibt es noch eine weitere Änderung: Das Wirtschaftsministerium strafft seine Organisation. Bis zum Ende der Legislaturperiode sollen 120 Arbeitsplätze wegfallen. Das Ministerium hat bereits eine Sektion gestrichen, es gibt damit nur mehr sechs Sektionen. Die Abteilungen wurden um zwei reduziert. Eine Stabstelle für strategische Wirtschaftspolitik ist für sektionsübergreifende Querschnittmaterialien zuständig, teilte der Wirtschaftsminister weiters mit.