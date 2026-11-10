Haupttreiber war das neue Datenlizenzierungsgeschäft "Truth API", das zahlenden Abonnenten einen schnellen Zugriff auf Beiträge des US-Präsidenten auf der Plattform Truth Social bietet.Im vergangenen Monat hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Truth Social Bloomberg, Susquehanna International Group und Jump Trading als Kunden gewonnen hat. Dem Bericht zufolge zahlen die Abonnenten monatlich zwischen 60.000 und 100.000 Dollar für einen schnelleren Zugang zu den Beiträgen auf Truth Social. Zusammen mit dem Streaming-Dienst "Truth+" steuerte die Sparte 1,8 Millionen Dollar zu den Einnahmen bei. Die TMTG-Aktie legte im nachbörslichen Handel um rund ein Prozent zu.

Trotz der positiven Quartalszahlen hat die TMTG-Aktie in diesem Jahr fast 70 Prozent an Wert verloren. Allein seit den Zwischenwahlen, bei denen die Demokraten die Kontrolle über Repräsentantenhaus und Senat gewannen, brach der Kurs um rund 32 Prozent ein. Das Wahlergebnis wurde weithin als Denkzettel für Trumps Politik gewertet. Interims-Chef Kevin McGurn betonte jedoch auf einer Analystenkonferenz, das operative Geschäft zeige sich von den politischen Schlagzeilen unbeeindruckt.