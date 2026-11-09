Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,7 Prozent nach einem Zuwachs von 0,9 Prozent im Vormonat. Hier hatten Experten ein Plus von 0,8 Prozent erwartet. Die weltweit hohen Ölpreise verteuerten im Oktober die Produktion in energieintensiven Branchen. Wegen der schwachen Binnennachfrage können die Unternehmen diese höheren Kosten jedoch nicht vollständig an die Verbraucher weitergeben. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Lebensmittel und Energie herausgerechnet werden, ging im Oktober auf 0,8 Prozent zurück.

Chinas Wirtschaft war im dritten Quartal dank robuster Exporte zwar stärker gewachsen als erwartet, die schwache Nachfrage der privaten Haushalte dämpft jedoch weiterhin den Konsum. Zudem trüben anhaltende Handelskonflikte, ein schwächelnder heimischer Aktienmarkt und der starke Yuan die Aussichten. Bemühungen der Regierung zur Stabilisierung des Kapitalmarkts haben bisher nicht zu einer deutlichen Erholung der Verbraucherstimmung geführt.