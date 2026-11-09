Während die Lagebeurteilung mit minus 3,3 Punkten unverändert blieb, trübten sich die Konjunkturerwartungen zum zweiten Mal in Folge ein: Mit einem Rückgang auf 8,3 Punkte erreichten sie den tiefsten Stand seit Juni 2026. "Die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung erhält damit einen weiteren Dämpfer", erklärte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy.

Die negative Lagebeurteilung verdeutliche, dass die Eurozone ihre wirtschaftliche Schwächephase noch nicht überwunden habe. Dabei fordere insbesondere das wirtschaftspolitische Umfeld seinen Tribut. Steigende Zinsen, hohe Rohölpreise und politische Unsicherheiten belasteten die Konjunktur. "Die instabilen Verhältnisse in Frankreich, die gewaltsamen Proteste und die wieder aufflammenden Enteignungsdebatten in Berlin verunsichern Unternehmen und Investoren", fügte Hussy hinzu.

Die Wirtschaft in der Eurozone hatte sich zuletzt allerdings als überraschend widerstandsfähig erwiesen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September um 0,4 Prozent zum Vorquartal zu. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrug das Wachstum 1,3 Prozent. Gestützt wurde die Konjunktur von robusten Investitionen und einem soliden Konsum.

Das Sentix-Barometer für Europas größte Volkswirtschaft Deutschland legte nach dem Rückgang im Oktober nun wieder leicht zu - auf minus 3,3 Punkte. Erfreulich sei vor allem die Lagebeurteilung, die zum fünften Mal in Folge stieg und auf -14,0 Punkte kletterte, hieß es. Der Teilindex erreichte damit zwar den höchsten Stand seit Mai 2023, bleibt aber im Minusbereich. "Die deutsche Wirtschaft zeigt somit erste Stabilisierungstendenzen, ohne bislang den entscheidenden Befreiungsschlag zu schaffen", sagte Hussy.