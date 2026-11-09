Huang räumte in einer Nachricht an die Belegschaft, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, eine romantische Beziehung zu einer Frau ein. Die Frau soll einem Zeitungsbericht zufolge von US-Behörden als chinesische Spionin eingestuft worden sein.eine romantische Beziehung zu einer Frau ein. Die Frau soll einem Zeitungsbericht zufolge von US-Behörden als chinesische Spionin eingestuft worden sein.

Die Zeitung "New York Times" hatte im Oktober bereits berichtet, dass Huang eine Beziehung zu Alice Huang unterhielt. Sie ist eine ehemalige Führungskraft des in Singapur ansässigen Unternehmens Megaspeed, das KI-Chips von Nvidia kauft. US-Behörden kamen dem Blatt zufolge zu dem Schluss, dass die Frau für den chinesischen Geheimdienst arbeitete. Die Behörden prüfen nun den Verdacht, dass Megaspeed der Regierung in Peking Zugang zu hochmodernen KI-Chips verschafft hat, deren Export nach China verboten ist. Die USA versuchen seit 2022 mit Exportkontrollen, Chinas Zugang zu diesen Technologien einzuschränken.

Nvidia erklärte, Huang werde den Konzern weiterhin ohne Unterbrechung leiten. Ein Ausschuss unabhängiger Direktoren werde die Prüfung der Vorwürfe mit Hilfe externer Anwälte beaufsichtigen. Es gebe bislang keinen Grund zu der Annahme, dass die nationale Sicherheit der USA oder Firmengeheimnisse gefährdet worden seien. Die Untersuchung werde jedoch alle verfügbaren Informationen prüfen. Huang unterstütze die Untersuchung und wolle kooperieren. Der Konzern hatte zuvor mitgeteilt, dass Huang jährlich mit Tausenden Managern spreche und asiatische Cloud-Kunden gewöhnliche Geschäftsinformationen erhielten.

In einer Nachricht an die Mitarbeiter erklärte Huang, seine Handlungen hätten seine Frau und die gemeinsamen Kinder verletzt. "Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Es tut mir zutiefst leid", hieß es in dem Schreiben. An Kollegen, den Verwaltungsrat, Partner und Aktionäre gerichtet fügte er hinzu, er sei seiner Verantwortung nicht gerecht geworden. Er sei Nvidia voll und ganz verpflichtet und werde daran arbeiten, das Vertrauen zurückzugewinnen. Huang erklärte weiter, er setze sich für den Schutz von Nvidia und der nationalen Sicherheit der USA ein. Noch Ende Oktober hatte Huang der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt, seine Beziehung und Interaktionen mit Alice Huang stünden im Zusammenhang mit Megaspeed und seien "völlig normal und nicht ungewöhnlich" gewesen.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Sonntag (Ortszeit) wohlwollend über den Konzernchef. Huang sei ein anständiger Mann, der hervorragende Arbeit für die USA geleistet habe, sagte Trump vor Reportern. Er habe mit ihm nicht über die Vorwürfe gesprochen. "Ich weiß nur, dass er ein anständiger Mensch ist, aber man weiß nie, was vor sich geht", sagte der Präsident. Er hoffe, dass alles in Ordnung sei. Trump fügte hinzu, Huang habe wahrscheinlich eine Erklärung für die Vorfälle, die man sich anhören müsse. Der "New York Times" zufolge war Trump bereits vor etwa einem Jahr über die Geheimdiensterkenntnisse informiert worden, hatte aber nichts unternommen. Auf die Frage, ob er damals hätte handeln müssen, sagte Trump nun: "Nein, das glaube ich nicht." Außenminister Marco Rubio lehnte am Sonntagabend dagegen einen Kommentar ab.

Führende republikanische Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus haben Huang aufgefordert, den Kongress noch im November zu informieren. Der Bericht werfe erhebliche nationale Sicherheitsbedenken auf, hieß es in einem Brief der Politiker vom 4. November. Es sei von entscheidender Bedeutung, dass der Kongress das Ausmaß des Risikos ermittle.

Die Affäre zieht unterdessen auch international Kreise. Die südkoreanische Regierung geht jedoch davon aus, dass die vertraglich vereinbarten Lieferungen von Nvidia-Grafikprozessoren (GPU) ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. Der stellvertretende Wissenschaftsminister Ryu Jemyung sagte am Montag vor einem parlamentarischen Haushaltsausschuss, dass 10.000 aus einem Nachtragshaushalt für 2025 finanzierte GPUs bereits eingetroffen und im Einsatz seien. Die für 2026 geplanten Chips seien unter Vertrag. Das Ministerium beobachte die Entwicklungen genau.

Gleichzeitig sagte Huangs Tochter Madison, eine leitende Direktorin bei Nvidia, eine geplante Reise nach Südkorea ab. Das südkoreanische KI-Startup Rebellions teilte mit, ihr Besuch am Hauptsitz sei wegen unvermeidbarer interner Umstände bei Nvidia gestrichen worden.

Die Entwicklungen dürften die Nvidia-Aktie belasten, die zuletzt wegen Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Booms unter Druck geraten war. "Es besteht eindeutig das Risiko, dass Jensen in Abhängigkeit von der Untersuchung des Verwaltungsrats als CEO abgesetzt werden könnte", sagte Dan Ives, Analyst bei Yorkville Ives & Co. Dies werde die Aktie belasten, da Huang für die globale Strategie von Nvidia von enormer Bedeutung sei, erklärte der Experte weiter. Es handle sich um einen Rückschlag für den Konzernchef, der Ives zufolge mindestens mehrere Untersuchungen des Kongresses nach sich ziehen dürfte.

Nvidia ist in den vergangenen Jahren zum führenden Anbieter von Chips für den Bereich Künstliche Intelligenz (KI) aufgestiegen. An der Börse ist das von Huang gegründete Unternehmen aktuell rund 4,5 Billionen Dollar wert.