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Immobilienfirma Patrizia optimistischer für Gewinn 2026

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Vorsichtiger für verwaltetes Vermögen
 © RENDERBILD, APA
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Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia blickt optimistischer auf die Gewinnentwicklung 2026. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte nun 23,2 bis 28,2 Prozent erreichen und der operative Gewinn 65 bis 75 Mio. Euro. Bisher standen 22 bis 26,5 Prozent Marge sowie 60 bis 75 Mio. Euro operativer Gewinn im Plan. Der Aktienkurs zog auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund 3 Prozent an.

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"Investoren kehren zu Real Assets zurück, sind dabei jedoch deutlich selektiver und erwarten einen klaren Renditeaufschlag gegenüber festverzinslichen Anlagen", erklärte Patrizia-Chef Asoka Wöhrmann laut Mitteilung. Der Vorstand rechnet nun für 2026 mit einem verwalteten Vermögen von 53 bis 57 Mrd. Euro, statt mit 55 bis 60 Milliarden.

In den ersten neun Monaten kletterte das operative Ergebnis (EBITDA) getrieben durch anhaltende Kostendisziplin, eine verbesserte operative Effizienz sowie höhere Transaktions- und leistungsabhängige Gebühren um mehr als ein Drittel auf 61,3 Mio. Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um gut 8 Prozentpunkte auf 30,1 Prozent.

Der Periodenüberschuss konnte sich mit 20,5 Mio. Euro nahezu verdreifachen, was die starke Verbesserung der Profitabilität widerspiegele. Das verwaltete Vermögen ging Ende per September von 56,2 Mrd. Euro Ende 2025 auf 55 Mrd. Euro zurück. Grund seien im Wesentlichen Veräußerungen.

FOTO: APA/Renderbild

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