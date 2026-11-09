"Investoren kehren zu Real Assets zurück, sind dabei jedoch deutlich selektiver und erwarten einen klaren Renditeaufschlag gegenüber festverzinslichen Anlagen", erklärte Patrizia-Chef Asoka Wöhrmann laut Mitteilung. Der Vorstand rechnet nun für 2026 mit einem verwalteten Vermögen von 53 bis 57 Mrd. Euro, statt mit 55 bis 60 Milliarden.

In den ersten neun Monaten kletterte das operative Ergebnis (EBITDA) getrieben durch anhaltende Kostendisziplin, eine verbesserte operative Effizienz sowie höhere Transaktions- und leistungsabhängige Gebühren um mehr als ein Drittel auf 61,3 Mio. Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um gut 8 Prozentpunkte auf 30,1 Prozent.

Der Periodenüberschuss konnte sich mit 20,5 Mio. Euro nahezu verdreifachen, was die starke Verbesserung der Profitabilität widerspiegele. Das verwaltete Vermögen ging Ende per September von 56,2 Mrd. Euro Ende 2025 auf 55 Mrd. Euro zurück. Grund seien im Wesentlichen Veräußerungen.