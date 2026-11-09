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Honda baut für 3 Mrd. Dollar neues Hybrid-Werk in den USA

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Jährliche Produktionskapazität von 240.000 Fahrzeugen geplant
 © AFP, KAZUHIRO NOGI, APA
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Der japanische Autobauer Honda will für 3 Mrd. Dollar (2,7 Mrd. Euro) ein neues Werk für Hybrid-Fahrzeuge im US-Bundesstaat Ohio bauen. Dabei sollen 2.000 Arbeitsplätze entstehen. Das Werk soll jährlich 240.000 Fahrzeuge produzieren können und die Fertigung im Jahr 2029 aufnehmen. Damit werde die jährliche US-Produktionskapazität auf 1,3 Millionen Fahrzeuge und die nordamerikanische Kapazität auf 1,9 Millionen erhöht.

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Die Investition ist Teil einer strategischen Neuausrichtung. Honda hatte im Mai angekündigt, bis 2030 weltweit 15 neue Hybrid-Modelle auf den Markt zu bringen. Zudem gab der Konzern seine Verkaufsziele für reine Elektroautos auf und legte ein 11 Mrd. Dollar teures E-Auto-Projekt in Kanada auf unbestimmte Zeit auf Eis. Dies war Teil einer Abschreibung auf das E-Auto-Geschäft in Höhe von 9 Mrd. Dollar. Honda plant zudem weitere Investitionen in den Bau eines neuen V6-Hybridmotors in Alabama und die Umrüstung von Motoren- und Getriebewerken in Ohio und Georgia.

Eine Reihe ausländischer Autohersteller hat angesichts der von der Regierung von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle große Neuinvestitionen angekündigt. Die Volkswagen-Tochter Audi kündigte im vergangenen Monat den Bau eines 4 Mrd. Dollar teuren Montagewerks in Georgia an. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte berichtet, dass die Trump-Regierung Audi Zollerleichterungen als Gegenleistung für die Investition versprochen habe. Im Juli kündigte Toyota an, für 3,6 Mrd. Dollar eine neue Lkw-Montagelinie in Texas zu bauen und einen Teil der Produktion von Mexiko in die USA zu verlagern.

TOKYO - JAPAN: FOTO: APA/APA/AFP/KAZUHIRO NOGI

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