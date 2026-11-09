Airbus hatte das Rückkaufprogramm auf einem Kapitalmarkttag im Juli angekündigt. Es soll bis spätestens Ende Juli 2029 abgeschlossen sein. Zum derzeitigen Aktienkurs könnte Airbus damit 3,2 Prozent des Grundkapitals zurückkaufen.

Mit Aktienrückkäufen geben Unternehmen - wie mit Dividenden - überschüssiges Kapital an die eigenen Aktionäre zurück. Sie sind bei Investoren beliebt, weil sie den Kurs stützen und sich künftige Ausschüttungen auf weniger Anleger verteilen.