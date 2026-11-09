Crédit Agricole bezeichnete den Vorschlag als freundschaftlich. Er liege nun dem Verwaltungsrat von Banco BPM zur Prüfung vor. Der geplante Zusammenschluss sei eine natürliche Weiterentwicklung der langjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Bankengruppen und Ausdruck des gegenseitigen Vertrauens, hieß es in der Mitteilung.

Durch die Fusion soll nach Angaben von Crédit Agricole die drittgrößte Bankengruppe Italiens entstehen. Das neue Institut würde rund 6,5 Millionen Kunden betreuen und über mehr als 2.300 Filialen verfügen. Ziel sei es, die starke regionale Präsenz beider Banken mit finanzieller Stabilität und unternehmerischer Kompetenz zu verbinden.

Crédit Agricole bezeichnete das Vorhaben als langfristig angelegtes Projekt. Die Zusammenführung zweier fest in Italien verwurzelter Bankengruppen solle einen neuen nationalen Marktakteur schaffen und zusätzliche Wachstumsperspektiven eröffnen. Auch die künftige Führung ist bereits Teil des Vorschlags: Der derzeitige Vorstandsvorsitzende von Banco BPM, Giuseppe Castagna, soll auch die neue Bankengruppe führen. Zudem soll die Eigenständigkeit des fusionierten Instituts gewahrt bleiben. Vorgesehen seien eine ausgewogene Unternehmensführung und ein Verwaltungsrat, dem weiterhin mehrheitlich unabhängige Mitglieder angehören sollen.

Über den Vorschlag muss zunächst der Verwaltungsrat von Banco BPM beraten. Ob es zu einem Zusammenschluss kommt, hängt vom weiteren Verlauf der Gespräche und den erforderlichen Entscheidungen ab.