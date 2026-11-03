Der Mutterkonzern der Nachrichtenagentur Reuters steigerte den Umsatz um zehn Prozent auf 1,83 Milliarden US-Dollar (1,63 Mrd. Euro). Dabei habe das wichtige Geschäft mit Daten und Software für Juristen, Steuerexperten und Unternehmen zweistellig zugelegt. Reuters verzeichnete dank gestiegener Lizenzeinnahmen für die Nutzung von Nachrichten für das Training von Künstlicher Intelligenz (KI) ein Erlösplus von zwölf Prozent. Der bereinigte Konzerngewinn wuchs um 13 Prozent auf 0,81 Dollar je Aktie.

Die an der Wall Street notierten Aktien von Thomson Reuters gaben vorbörslich dennoch rund ein Prozent nach. Die Quartalsergebnisse blieben hinter den Markterwartungen zurück. Zudem schrumpfte die operative Marge wegen hoher Investitionen in KI um 0,3 Prozentpunkte auf 35,5 Prozent.