Finanzchefin Antonella Franzen erklärte, dass die Ergebnisse für das Gesamtjahr am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne oder sogar darüber liegen dürften. Sie rechne nun mit einem bereinigten Gewinn von 7,47 bis 7,52 Dollar je Aktie statt 7,17 bis 7,32 Dollar je Aktie. Im abgelaufenen dritten Quartal übertraf der Konzern mit einem bereinigten Gewinn von 2,09 Dollar je Aktie die Analystenschätzungen. Zudem kündigte DuPont an, im vierten Quartal eigene Aktien für weitere 250 Mio. Dollar (rund 223 Mio. Euro) zurückkaufen zu wollen. Aktien im Wert von 100 Mio. Dollar seien bereits am freien Markt zurückgekauft worden.

Der Hersteller von Industriematerialien hat sein Portfolio gestrafft und sein Elektronikgeschäft – das Halbleitertechnologien und Verbindungslösungen umfasst – in ein eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen namens Qnity Electronics ausgegliedert. Der Konzern konzentriert sich auf wachstumsstärkere Endmärkte und erhöhte zudem die Preise, um gestiegene Kosten auszugleichen.