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TAG Immobilien erhöht Ergebnisprognose

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Vermietungsgeschäft liegt über Erwartungen
 © Avielen, APA
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Der Konzern TAG Immobilien hebt seine Prognose für das laufende Jahr an und sieht sich auch im nächsten Jahr auf Wachstumskurs. Das Vermietungsgeschäft liege über den Erwartungen, begründete Co-Chefin Claudia Hoyer den Schritt am Dienstag. Nach einem Anstieg von zwölf Prozent auf 152,7 Mio. Euro beim operativen Ergebnis aus der Vermietung (FFO I) in den ersten neun Monaten rechnet TAG für das Gesamtjahr mit 195 bis 200 Mio. Euro (bisherige Prognose: 187 bis 197 Mio. Euro).

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Das wäre ein Aufschlag von bis zu 10,5 Prozent. Für das kommende Jahr erwartet der Konzern dann ein Wachstum von etwa vier Prozent. TAG ist vor allem in Deutschland und Polen aktiv und hat seine polnische Tochter Robyg im Juli an die Börse gebracht. Obwohl TAG Immobilien in Polen in den ersten neun Monaten mehr Wohnungen verkaufte, ging das Verkaufsergebnis auf 29,6 von 34,2 Millionen Euro zurück. Das FFO II, das das Verkaufsergebnis in Polen mit einbezieht, kletterte um sieben Prozent auf 181,9 Millionen Euro.

In Deutschland erwartet der Konzern wegen der gestiegenen Zinsen einen Rückgang der Bewertungen im zweiten Halbjahr. Für das polnische Portfolio wird für das zweite Halbjahr 2026 ein im Wesentlichen unverändertes Bewertungsniveau erwartet.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Avielen

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