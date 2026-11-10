So sei in den ersten neun Monaten der Auftragseingang um mehr als 41 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro in die Höhe geschnellt. Dabei habe Jenoptik auch von einer robusten Nachfrage aus dem Verteidigungsbereich profitiert, während die Sparte für Messtechnik für die Automobilindustrie geschwächelt habe. "Auch für 2027 sind wir mit Blick auf unseren hohen Auftragsbestand sehr zuversichtlich", sagte Finanzchefin Prisca Havranek-Kosicek.

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 6,7 Prozent auf 803,8 Millionen Euro, während das operative Ergebnis (EBITDA) um mehr als 35 Prozent auf 178,2 Millionen Euro zulegte. Unter dem Strich schnellte der Konzerngewinn um rund 57 Prozent auf 74 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 1,28 Euro nach 0,80 Euro im Vorjahreszeitraum.