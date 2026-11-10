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Boom im Chip-Geschäft beflügelt Jenoptik

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Brummendes Geschäft mit Ausrüstern der Halbleiterindustrie
 © Bodo Schackow, APA, dpa
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Beflügelt von einem Auftragsboom aus der Chipindustrie hat der deutsche Technologiekonzern Jenoptik seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. 2026 werde nun eine operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) von rund 22 Prozent erwartet statt 20 bis 21 Prozent, teilte das Unternehmen mit. Grund für die Zuversicht sei das brummende Geschäft mit Ausrüstern der Halbleiterindustrie.

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So sei in den ersten neun Monaten der Auftragseingang um mehr als 41 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro in die Höhe geschnellt. Dabei habe Jenoptik auch von einer robusten Nachfrage aus dem Verteidigungsbereich profitiert, während die Sparte für Messtechnik für die Automobilindustrie geschwächelt habe. "Auch für 2027 sind wir mit Blick auf unseren hohen Auftragsbestand sehr zuversichtlich", sagte Finanzchefin Prisca Havranek-Kosicek.

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 6,7 Prozent auf 803,8 Millionen Euro, während das operative Ergebnis (EBITDA) um mehr als 35 Prozent auf 178,2 Millionen Euro zulegte. Unter dem Strich schnellte der Konzerngewinn um rund 57 Prozent auf 74 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 1,28 Euro nach 0,80 Euro im Vorjahreszeitraum.

JENA - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Bodo Schackow

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