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Der Boom bei Produkten für Künstliche Intelligenz (KI) hat Chinas Exporte im Oktober weiter angetrieben. Die Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 35,2 Prozent, wie die Zollbehörde mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 33,5 Prozent gerechnet. Die Einfuhren legten sogar um 41,6 Prozent zu. Analysten hatten hier lediglich ein Plus von 32 Prozent erwartet.

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