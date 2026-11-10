Das angepasste Konzernergebnis sank auf 0,9 Milliarden Euro nach 1,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Porsche-SE-Chef Hans Dieter Pötsch drängte angesichts der Krise bei der Kernbeteiligung auf rasche Reformen. Die Quartalsergebnisse im Volkswagen-Konzern zeigten deutlich, dass die beschlossenen Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung und nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität zügig umgesetzt werden müssten. "Das ist jetzt Aufgabe und Auftrag des Managements", erklärte Pötsch.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die Porsche SE ein angepasstes Konzernergebnis zwischen minus 0,5 Milliarden Euro und plus 1,5 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung soll sich voraussichtlich zwischen 4,7 Milliarden Euro und 5,2 Milliarden Euro bewegen. Ende September lag sie nahezu unverändert bei 5,1 Milliarden Euro. Einen Erfolg verbuchte die Holding zudem vor Gericht: Der Bundesgerichtshof wies im Kapitalanleger-Musterverfahren im Zusammenhang mit dem VW-Beteiligungsaufbau die Rechtsbeschwerden der Klägerseite rechtskräftig zurück. Damit sind Schadenersatzforderungen von 40 Klägern, zumeist US-Hedgefonds, in Höhe von 5,4 Milliarden Euro vom Tisch.