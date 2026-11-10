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Porsche SE rutscht wegen VW-Abschreibung in die roten Zahlen

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Konzernergebnis in den ersten 9 Monaten minus 2,8 Mrd. Euro
 © AFP, SILAS STEIN, APA
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Der VW-Großaktionär Porsche SE ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 wegen einer Milliardenabschreibung auf seine Volkswagen-Beteiligung tief in die roten Zahlen gerutscht. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich auf minus 2,8 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, wie die Holding mitteilte. Grund für den Verlust war eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung auf die Anteile an der Volkswagen AG.

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Das angepasste Konzernergebnis sank auf 0,9 Milliarden Euro nach 1,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Porsche-SE-Chef Hans Dieter Pötsch drängte angesichts der Krise bei der Kernbeteiligung auf rasche Reformen. Die Quartalsergebnisse im Volkswagen-Konzern zeigten deutlich, dass die beschlossenen Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung und nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität zügig umgesetzt werden müssten. "Das ist jetzt Aufgabe und Auftrag des Managements", erklärte Pötsch.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die Porsche SE ein angepasstes Konzernergebnis zwischen minus 0,5 Milliarden Euro und plus 1,5 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung soll sich voraussichtlich zwischen 4,7 Milliarden Euro und 5,2 Milliarden Euro bewegen. Ende September lag sie nahezu unverändert bei 5,1 Milliarden Euro. Einen Erfolg verbuchte die Holding zudem vor Gericht: Der Bundesgerichtshof wies im Kapitalanleger-Musterverfahren im Zusammenhang mit dem VW-Beteiligungsaufbau die Rechtsbeschwerden der Klägerseite rechtskräftig zurück. Damit sind Schadenersatzforderungen von 40 Klägern, zumeist US-Hedgefonds, in Höhe von 5,4 Milliarden Euro vom Tisch.

STUTTGART - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/SILAS STEIN

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