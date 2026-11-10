Dies werde das Geschäft mit patientenindividuellen Therapien im Schlussquartal zusätzlich mit rund 1,2 Millionen Euro belasten. In den ersten neun Monaten hatten Preisrückgänge und zeitweise gestiegene Materialkosten die Gewinnentwicklung bei Medios gebremst. Das bereinigte operative Ergebnis war im Jahresvergleich um gut fünf Prozent auf 66,7 Millionen Euro zurückgegangen. Nach Steuern brach der Verdienst gar um gut ein Drittel auf 12,8 Millionen Euro ein, während der Umsatz zugleich um fast sieben Prozent auf gut 1,6 Milliarden Euro zulegte. Die Erlösprognose von 2,10 bis 2,16 Milliarden Euro für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.