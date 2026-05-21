Swiss Life wächst und übernimmt deutsche Telis-Gruppe

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Die Prämieneinnahmen des Schweizer Lebensversicherers Swiss Life sind im ersten Quartal währungsbereinigt um fünf Prozent auf 8,2 Mrd. Franken (8,95 Mrd. Euro) gestiegen. Die Gebühreneinnahmen legten dank eines Wachstums in allen Sparten ebenfalls um 6 Prozent auf 686 Mio. Franken zu, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Solvenzquote (SST) von Ende März ging seit Dezember leicht von 213 auf rund 210 Prozent zurück.

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