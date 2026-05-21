Swiss Life wächst und übernimmt deutsche Telis-Gruppe

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Die Prämieneinnahmen des Schweizer Lebensversicherers Swiss Life sind im ersten Quartal währungsbereinigt um fünf Prozent auf 8,2 Mrd. Franken (8,95 Mrd. Euro) gestiegen. Die Gebühreneinnahmen legten dank eines Wachstums in allen Sparten ebenfalls um 6 Prozent auf 686 Mio. Franken zu, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Solvenzquote (SST) von Ende März ging seit Dezember leicht von 213 auf rund 210 Prozent zurück.
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Zudem gab das Unternehmen die Übernahme der deutschen Telis-Gruppe mit rund 1.800 Beraterinnen und Beratern bekannt. Der Abschluss der Transaktion soll nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen im dritten Quartal erfolgen. Gewinnzahlen veröffentlicht Swiss Life nur zum Halbjahr und am Jahresende.
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