OpenAI will im September an die Börse

Die Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley arbeiteten bereits an einem Börsenprospekt. OpenAI reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

OpenAI dürfte bei seinem Börsengang (IPO) mit mehr als einer Billion US-Dollar bewertet werden. Ein vorläufiger IPO-Prospekt könnte schon am Freitag veröffentlicht werden, berichtete die "Financial Times" ("FT") am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" als Zeitpunkt die kommenden Tage oder Wochen genannt.

Laut den Medienberichten will Firmenchef Sam Altman das Unternehmen vor dem Rivalen Anthropic an die Börse bringen. Dieser solle ebenfalls noch heuer erfolgen.