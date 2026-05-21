Japans Exportwachstum beschleunigte sich überraschend

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Japans Exporte sind im April angetrieben von einer anhaltend starken Nachfrage aus China und Europa erneut kräftig gestiegen. Das Volumen der Ausfuhren sei im Jahresvergleich um 14,8 Prozent auf 10,5 Billionen Yen (56,92 Mrd. Euro) gestiegen, teilte das japanische Finanzministerium am Donnerstag mit. Damit beschleunigte sich das Exportwachstum überraschend. Im März waren die Ausfuhren um revidierte 11,5 Prozent gestiegen.

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