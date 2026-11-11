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Der Lebensversicherer Swiss Life hat in den ersten neun Monaten 2026 mehr Prämien und Gebühren eingenommen. Die Prämieneinnahmen stiegen um acht Prozent auf 17,4 Milliarden Franken (18,91 Mrd. Euro), wie der Schweizer Konzern am Mittwoch mitteilte. Treiber waren dabei hohe Einmalprämien im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge im Heimatmarkt. Die Gebührenerträge (Fee-Erträge) legten in lokaler Währung ebenfalls um acht Prozent auf 2,04 Mrd. Franken zu.
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Zum Wachstum trugen die eigenen Beraterkanäle, eigene und fremde Produkte und Dienstleistungen sowie die Vermögensverwaltungssparte Swiss Life Asset Managers bei. Auf dem deutschen Markt wuchsen die Gebührenerträge einschließlich des Beitrags der Telis-Gruppe im dritten Quartal um 17 Prozent auf 744 Millionen Euro. Konzernchef Matthias Aellig erklärte, mit dem Unternehmensprogramm "Swiss Life 2027" sei der Versicherer gut auf Kurs, die finanziellen Ziele zu erreichen.