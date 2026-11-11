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Der Lebensversicherer Swiss Life hat in den ersten neun Monaten 2026 mehr Prämien und Gebühren eingenommen. Die Prämieneinnahmen stiegen um acht Prozent auf 17,4 Milliarden Franken (18,91 Mrd. Euro), wie der Schweizer Konzern am Mittwoch mitteilte. Treiber waren dabei hohe Einmalprämien im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge im Heimatmarkt. Die Gebührenerträge (Fee-Erträge) legten in lokaler Währung ebenfalls um acht Prozent auf 2,04 Mrd. Franken zu.

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