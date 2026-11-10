Zudem hob der Konzern seine Prognose für den Jahresumsatz auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar an, nach zuvor 12,4 bis 13,2 Milliarden. Die Aktien des von Nvidia unterstützten Unternehmens stiegen im nachbörslichen Handel um mehr als sieben Prozent.

Die starken Zahlen folgen auf einen drastischen Kursrutsch: Im Oktober hatten die Papiere mehr als 40 Prozent an Wert verloren. CoreWeave war in den Mittelpunkt wachsender Ängste vor einer möglichen KI-Blase gerückt. Investoren sorgten sich wegen der hohen Schuldenlast des Unternehmens, das Kredite für den Kauf von Chips, Grundstücken und Energie für KI-Rechenzentren aufnimmt. LSEG-Daten zufolge hat der mit 27 Milliarden Dollar bewertete Konzern noch nie einen Gewinn erzielt und wies im Juni Schulden von mehr als 50 Milliarden Dollar auf.

Konzernchef Mike Intrator versuchte, Bedenken zu zerstreuen. "Kundenverträge kommen zuerst, und Investitionen folgen", erklärte er. Da die Ausgaben an eine fest zugesagte Nachfrage gebunden seien, hätten Kreditgeber konkrete Sicherheiten. Zudem würden Kunden den Ausbau in der Regel durch Vorauszahlungen mitfinanzieren.

Der jüngste Ausverkauf bei CoreWeave hatte eine breitere Vertrauenskrise bei KI-Aktien ausgelöst. Verstärkt wurde diese Stimmung durch den Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen, der bei Anlegern die Furcht vor einer strengeren Regulierung beim Ausbau US-Rechenzentren weckte. Zuletzt hatten zudem Berichte über Verzögerungen bei Rechenzentrumsprojekten für Verunsicherung gesorgt. So hatte Bloomberg berichtet, Microsoft habe die Aufsicht über einige Projekte von sogenannten Neocloud-Unternehmen verschärft, um sich auf den Ausbau eigener Kapazitäten zu konzentrieren.

Microsoft gehört neben Meta und OpenAI zu den Kunden von CoreWeave. Das Unternehmen betreibt weltweit etwa 52 Rechenzentren mit einer Kapazität von mehr als 1,7 Gigawatt. Dies reicht aus, um mehr als 1,2 Millionen US-Haushalte mit Strom zu versorgen. Analysten der Investmentbank Truist bezeichneten die Finanzierungssorgen als übertrieben. Höhere Preise und steigende Vorauszahlungen der Kunden würden die Abhängigkeit der KI-Cloud-Anbieter von externem Kapital verringern.