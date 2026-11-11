"Was wir heute berichten, gibt uns Zuversicht, dass die von uns eingeleiteten Maßnahmen beginnen, sich in dauerhafte operative und finanzielle Verbesserungen zu übersetzen", erklärte Brenntag-Chef Jens Birgersson. Er bestätigte seine Jahresprognose und erwartet nun, das obere Ende der Spanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro zu erreichen. Der Vorstand hatte im August bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen seine Ergebnisprognose angehoben.

"Das dritte Quartal verlief im Rahmen unserer Erwartungen, und unser Ergebnis ist in einem volatilen und unsicheren Markt erneut gewachsen", sagte Birgersson. Die Rahmenbedingungen blieben zwar fragil. Brenntag habe aber gestiegene Beschaffungs- und Logistikkosten, die unter anderem aus dem Nahost-Konflikt resultierten, durch Kosteneinsparungen in Höhe von 47 Millionen Euro und eine gute kommerzielle Umsetzung mehr als ausgleichen können.

Beide Geschäftsbereiche hätten zum Wachstum beigetragen. In der größeren Sparte Essentials, die Basischemikalien vertreibt, stieg das operative Ergebnis um 12,4 Prozent. Der Bereich Specialties mit seinen Spezialchemikalien legte um 2,5 Prozent zu.